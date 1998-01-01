فلسطين تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة / سما /

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ونظيرها الجزائري عز الدين ميهوبي، اليوم السبت، جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ49، بعنوان: "القوى الناعمة ..كيف؟".

وكان في استقبال الوزيرين المصري والجزائري، مدير معرض فلسطين للكتاب نوال حلس، والمستشار الثقافي للسفارة محمد الأزعر، ومدير المركز الإعلامي والثقافي للسفارة ناجي الناجي، بحضور وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، ووزير الاتصالات ياسر القاضي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار.

وأعربت الوزيرة عبد الدايم خلال تفقدها للجناح عن إعجابها بما شاهدته من معروضات تقدم الصورة الحقيقية لتاريخ ومعاناة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن مشاركة فلسطين، تشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية، ومناقشة كتب فلسطينية، إضافة إلى لقاءات ثقافية.

ويقام مساء اليوم في مخيم ملتقى الإبداع بالمعرض: لقاء بعنوان: "قراءات نثرية وشعرية من الآدب الفلسطيني" للروائي زياد عبد الفتاح، والشاعر أحمد زكارنة.