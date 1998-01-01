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(ورد وشوك) ..الهام ابو ظاهر

السبت 27 يناير 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



عندما تصبح  المرأة  مؤثرة وناجحة وكل حرف تكتبه هو طلقة نافذة في خاصرة الركود، وقد تغير مفهوم الوعي المجتمعي اتجاه الانثى، و تشعل  ثورة توعوية جماهيرية في كل قضية تطرحها،  تبدأ  دونية  المتربصين والمتلصصين والمتضررين  بالتدقيق والتمحيص والمتابعة، ان كانت تدور في فلك هذا الحزب او ذاك يقال عنها ( مناضلة او فاضلة او ثائرة) حسب  ايديولوجية هذا التوجه او ذاك،  وان كانت تخالفه، ليس لانها ضده، بل لانها تتبني موقف اخلاقي مسؤول مبني على كلمة حق، مهما كان الثمن، يبدا بالتشكيك بأمرها وتوجهها، وانها ماجورة.

المرأة القوية والمثقفة الحقيقية لا المصطنعة صعب جدا ان تشترى، او يبدأ  بالعزف على سمفونية بالية تجاوزتها المراة منذ زمن بعيد،  وهي (المراة مكانها البيت  والطبيخ واكيد بيتها معفن لانها كل يومها مشغولة بالسياسة والمجتمع وكثير القضايا)،  وهذا كلام العاجز امام جبروتها وتأثيرها،

وان كانت تلك حجتك فما قولك حين تكون مثقفة ومؤثرة وقوية ومتواجدة بكل ميدان، انطلاقا من دورها المجتمعي والانساني، وايضا (ست بيت) درجة اولى وناجحة مع زوجها واولادها، وأنيقة ومدبرة وخلوقة   ومحافظة على توازن صعب جدا لرجل (قافل)  مثلك  ان  يحافظ عليه،  فالنجاح يأتي بالنحاح لانها ناجحة بالخاص انطلقت قوية الى العام ..

 يعني من الاخر (قالعة عينك بل تتمناها من داخلك زوجة لك)، هل يحق لها ممارسة دورها السياسي والمجتمعي ان كانت تلك حجتك؟ ..اقول لك نعم ستوافق بشرط ان تكون في فلكك وحزبك ومنهجك اما غير ذلك ستبقى تتمناها وتهاجمها بنفس الوقت.

 احيانا الهجوم على شخص دون ذنب هو نوع من (اللي ما يطول العنب حامضن  عنه يقول)،  لا ايها المسكين  المرأة سياسيآ ليست فقط لتبصم في الصندوق وتعود الى كهفك المظلم ..المراة رقم صعب وخلق وعلم وقدرات لا تحتملها انت .

هي معادلة صعب جدا فك شفرتها على من يحقُرها، وسلسة جدا على من  يحترمها ..اثبتت كل الدراسات ان تأثير الأنثى اقوى في طرح القضايا شرط ان تجيد الطرح والاقناع .

 تريدها جارية وجسد بلا رأي او روح، وقد كرمها الله في عزيز كتابه ..تريدها فارغة بلا شخصية او مضمون الا من فكرك وافكارك المريضة، ونسيت انها ام اولادك وستسقط شخصيتها المقموعة عليهم، ويكونوا "إمعات" لا أكثر..

 كاذب انت لا تريدها كذلك لانك تعشق هذا النوع بل لانه نادر قد لا تجده ..حرر نفسك قبل ان تطالبها بحبس نفسها داخل المطبخ وغرفة النوم لتلبية غرائزك من اكل ونوم فقط ..افهم انها كل شي في شي واحد (حواء) تتزواج وتلد وتطبخ وايضا تتعلم وتُعلم وتؤثر .

هي كيان كامل متكامل منظومه من العلم والاخلاق ..

حرر ذاك المخلوق الجميل بداخلها ...عليك احترامها يا هذا .واطلاق عنانها في الابداع والكلام وحتى الاحلام ..دعها تخالفك في  الراي لا في الطاعة فهنا يكمن الجمال تقنعها او تقنعك او تلتقيان في منتصف الطريق لا غالب ولا مغلوب.

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