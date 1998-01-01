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مفاجأة.. سيارة سعودية تجوب شوارع "تل أبيب" (صور)

السبت 27 يناير 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. سيارة سعودية تجوب شوارع "تل أبيب" (صور)



القدس المحتلة / سما /

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها صور لسيارة سعودية تسير في أحد الشوارع الرئيسية لتل أبيب، داخل الأراضي المحتلة عام 48.


وقال نشطاء إن السيارة وهي من نوع "تويوتا" تتبع لشركة سعودية تعمل في التجارة والمقاولات، وشوهدت أثناء سيرها في أحد شوارع تل أبيب.

وعلق مراسل الشؤون السياسية بهيئة البث الإسرائيلية، شمعون أران، على حسابه بموقع تويتر بقوله: "التطبيع على الأبواب"، وأوضح أن السيارة تابعة لشركة "حسن عبدالكريم القحطاني" السعودية للتجارة والمقاولات.

يذكر أن التلميحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن وجود علاقة ناشئة مع المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فإن مستوى هذه العلاقات ما زال سريا على المستوى الرسمي.



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#سيارة سعودية #تل أبيب

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