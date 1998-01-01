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فنانة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها السرية لمبارك

السبت 27 يناير 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها السرية لمبارك



القاهرة / وكالات /

كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر، عن تفاصيل زيارتها السرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدة أن مبارك كان ذهنه حاضرًا وفي كامل وعيه.
وقالت إنها سألت مبارك عن السبب وراء عدم هروبه وأسرته خارج مصر بعد ثورة 25 يناير، فكان رد الرئيس الأسبق “أنا لم أسرق ولم أقتل حتى أهرب”.
وأضافت خلال مقابلة على قناة “أون إي” المحلية، ليل الجمعة، “سألت مبارك عن الـ70 مليار دولار التي قام بتهريبها للخارج في البنوك السويسرية، فرد ساخرا: “70 مليارا؟.. طيب يبقوا يعملوا حسابي مش أنا مواطن برضه” بحسب موقع العربية.
وفي سياق آخر، قالت وفاء عامر إنها لن تظهر في أدوار الإغراء مجدداً، بعدما حازت على أدوار البطولة.
واعترفت أن بصمتها كانت محدودة فى السينما، مشيرة إلى أن ذلك بسبب عدم حصولها على فرصة حقيقية.
وكشفت عن الاسم الحقيقى لشقيقتها آيتن عامر “أيتن اسمها الحقيقي سمر”.

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