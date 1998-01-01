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لضمان استقرارها.. "الأونروا" تتلقى 900 ألف دولار من الكويت

السبت 27 يناير 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لضمان استقرارها.. "الأونروا" تتلقى 900 ألف دولار من الكويت



غزة/سما/

سلّمت الكويت، عبر وفدها الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مبلغ 900 ألف دولار، ضمن مساهمتها للمنظمة الدولية؛ دعما لأنشطتها وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت: إن الوفد الكويتي، سلّم مساهمته لمكتب الـ"الأونروا" في نيويورك، وذلك "انطلاقاً من حرص دولة الكويت على ضمان استقرار الوضع المالي للوكالة لتتمكن من مواصلة أنشطتها وتوفير سبل العيش الأساسية والرعاية والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين".

وكان المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول أطلق الاثنين الماضي حملة التبرعات لصالح المنظمة الأممية، تحت عنوان "الكرامة لا تُقدر بثمن"، وذلك لسد العجز في ميزانيتها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة فيها بمبلغ 65 مليون دولار.

وكان "كرينبول" قد حذر مؤخراً بأن "أونروا" تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها.

وعدّ أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المخصّصات المالية لـ"الأونروا" واقتصارها على مبلغ 60 مليون دولار، يعبّر عن "مساهمة دون المستوى"، مشيرا إلى أن المخصّصات الأمريكية لعام 2017 بلغت أكثر من 350 مليون دولار.

وتأسست "الأونروا" وكالةً تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).

وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

#الاونروا #الكويت #دعم

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