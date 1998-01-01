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ميسي: هدفي ليس الجوائز الفردية!

السبت 27 يناير 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي: هدفي ليس الجوائز الفردية!



وكالات / سما /

على خلفية مشاركته في حدث إعلاني أدلى نجم برشلونة ليونيل ميسي بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن بدايته فريقه المميزة هذا الموسم، حيث يحتلون صدارة الليجا، كما أنهم في نصف نهائي كأس الملك، ووصلوا بالفعل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا حيث سيواجهون تشيلسي.

وقال ميسي: “لحسن الحظ أن الأمور تسير على ما يرام، أمس كان لدينا اختبار صعب، عدنا ضد إسبانيول ونحن سعداء للطريقة التي تسير بها الأمور، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا..”

أسلوب برشلونة: “المدرب الجديد كان واضحا معنا منذ البداية، وتكيفنا مع أسلوبه، الذي ليس مختلفا جدا عما كنا نقوم به بالفعل، دفاعنا أصبح قويا، لدينا كتيبة لاعبين عالية الجودة..”

الكرة الذهبية: “لقد سبق أن قلت إن هدفي ليس الجوائز الفردية، لكن للحصول على جميع الألقاب الممكنة مع الفريق، آمل أن ننهي الموسم بأفضل طريقة، ونحن على الطريق الصحيح”.

تناوب: “القرار في يد المدرب ، ليس لدي أي مشكلة في المداورة، مثل زملائي الآخرين”.

#برشلونة #ليونيل ميسي

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