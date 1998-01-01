فينجر يؤكد اقتراب آرسنال من تجديد عقد أوزيل

يواصل آرسنال العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري بالتزامن مع فتح مفاوضات لتجديد عقود أبرز نجومه وعلى رأسهم الدولي الألماني مسعود أوزيل.

وأكد آرسين فينجر أن آرسنال يعمل على تجديد عقد مسعود أوزيل حيث قال “نعم رغبتنا هي في الإبقاء على مسعود أوزيل، آمل أن نتمكن من تجديد عقده في أقرب وقتٍ ممكن”.

وأضاف آرسين فينجر قائلاً “لدي انطباع أن أوزيل يرغب في الاستمرار مع آرسنال، هو في قمة التركيز والالتزام مع الفريق، لكن بالنظر إلى المفاوضات حتى الآن لا يمكن أن نقول نعم توصلنا إلى اتفاق، أنا لست متشائماً لكن لا يوجد شيء للتفاؤل بعد”.

وينتهي عقد مسعود أوزيل (29 سنة) الحالي مع آرسنال بِنهاية الموسم الجاري، هو الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2013 قادماً من ريال مدريد مقابل 40 مليون جنيه استرليني.