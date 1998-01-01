اليونايتد يخطط لدفع الشرط جزائي في عقد فوزي غلام

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد يخطط لتعزيز رواقه الأيسر بالتعاقد مع مدافع نابولي فوزي غلام.

الشياطين الحمر على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 52.6 مليون جنيه استرليني.

وفقا لراي سبورت، جوزيه مورينيو معحب بصاحب (26 عاما) وحريص على التوقيع معه.

وسجل غلام هدفين وصنع ثلاثة أهداف آخرى قبل تعرضه إلى إصابة في الرباط الصليبي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وجدد الدولي الجزائري عقده مع نابولي مؤخرا حتى 2022، وسيكون جاهزا للعودة إلى الملاعب في الشهر المقبل.