الملكي يخطط إلى استثمار 300 مليون يورو لتعزيز صفوفه

وكالات / سما /

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط إلى استثمار 300 مليون يورو الصيف القادم لتعزيز صفوفه، بهدف استعادة نجاحات عام 2017.

ويملك النادي الملكي فائض في ميزانيته يمكنه من صرف هذا المبلغ لتعزيز صفوفه دون كسر قواعد اللعب المالي النظيف، حيث لم يجري النادي أي توقيع كبير منذ 2014 حين ضم خاميس رودريجيز مقابل 80 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي توقيع كبير في النادي الأبيض من الناحية الاقتصادية، يظاهي ما تم صرفه لجلب كريستيانو رونالدو (96 مليون يورو)، وجاريث بيل (91 مليون يورو) في2009 و 2013.

كما حقق ريال مدريد أرباحا العام الماضي قدرت بـ 178 مليون يورو وفقا لما كشفه التقرير المالي للنادي.

ومن المتوقع أن تواصل مداخيل ريال مدريد في الارتفاع حيث سيبرم عقد رعاية مع شركة أمريكية لاستغلال حقوقه الرقمية مقابل 200 مليون يورو على مدى 4 سنوات.

وبصرف النظر عن ذلك ريال مدريد من المنتظر أن يجني مبلغا قد يصل إلى 100 مليون يورو نظير بيع بعض من لاعبيه في الصيف المقبل.

لهذا وخلافا لما يحدث في الأندية الأوروبية الكبرى الآخرى، صرف 300 مليون يورو في الصيف، وتحمل الرواتب الكبيرة للنجوم القادمين لن يكون عائقا أمام ريال مدريد لأنه في وضع اقتصادي ممتاز جدا.