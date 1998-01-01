جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الملكي يخطط إلى استثمار 300 مليون يورو لتعزيز صفوفه

السبت 27 يناير 2018 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملكي يخطط إلى استثمار 300 مليون يورو لتعزيز صفوفه



وكالات / سما /

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط إلى استثمار 300 مليون يورو الصيف القادم لتعزيز صفوفه، بهدف استعادة نجاحات عام 2017.

ويملك النادي الملكي فائض في ميزانيته يمكنه من صرف هذا المبلغ لتعزيز صفوفه دون كسر قواعد اللعب المالي النظيف، حيث لم يجري النادي أي توقيع كبير منذ 2014 حين ضم خاميس رودريجيز مقابل 80 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي توقيع كبير في النادي الأبيض من الناحية الاقتصادية، يظاهي ما تم صرفه لجلب كريستيانو رونالدو (96 مليون يورو)، وجاريث بيل (91 مليون يورو) في2009 و 2013.

كما حقق ريال مدريد أرباحا العام الماضي قدرت بـ 178 مليون يورو وفقا لما كشفه التقرير المالي للنادي.

ومن المتوقع أن تواصل مداخيل ريال مدريد في الارتفاع حيث سيبرم عقد رعاية مع شركة أمريكية لاستغلال حقوقه الرقمية مقابل 200 مليون يورو على مدى 4 سنوات.

وبصرف النظر عن ذلك ريال مدريد من المنتظر أن يجني مبلغا قد يصل إلى 100 مليون يورو نظير بيع بعض من لاعبيه في الصيف المقبل.

 

لهذا وخلافا لما يحدث في الأندية الأوروبية الكبرى الآخرى، صرف 300 مليون يورو في الصيف، وتحمل الرواتب الكبيرة للنجوم القادمين لن يكون عائقا أمام ريال مدريد لأنه في وضع اقتصادي ممتاز جدا.

#ريال مدريد #استثمار #لاعبين

أخبار ذات صلة

nintchdbpict000314214885-e1497122822899

الملكي يحصل على 140 مليون يورو !

بيل في ريال مدريد مقابل 108 مليون يورو

30 مليون يورو تفصل ميراندا عن برشلونة

thumb (1)

منصور: كهربا سعره 60 مليون يورو!

nintchdbpict0003072985002-e1490376791948

اليونايتد يعرض 60 مليون يورو من أجل موراتا

البايرن يدفع 250 مليون يورو لشراء ميسي

الأكثر قراءة اليوم

بدا نحيفا ومتعبا.. فيديو: "الوليد بن طلال" يتحدث لأول مرة منذ اعتقاله

إطلاق سراح الامير السعودي الوليد بن طلال

معيب ومحزن جدا".. ترامب:انفقنا 7 تريليونات دولار على العمليات العسكرية بالشرق الأوسط

استشهاد طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة

شاهد .. هل وافقت الجزائر على استيراد معدات اسرائيلية؟

بدء من الغد.. أسعار الخبز ستتضاعف في الأردن

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

حق العودة - ارشيف

بعد القدس.. إسرائيل تريد من ترامب حرمان الفلسطينيين من أحد أهم حقوقهم

ابو مرزوق

ابو مرزوق يكشف عن زيارة وفد من حماس للقاهرة ويتحدث بالتفصيل عن المصالحة و اوضاع غزة

بردويل - ارشيف

البردويل: إنهاء الانقسام لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزعم : الوسط التجاري الفلسطيني يدعونا لإزاحة محمود عباس

الاتصالات الفلسطينية