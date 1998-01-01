كهرباء غزة: 4 ساعات وصل وقطع من 12- 16 ساعة

غزة / سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم السبت، أن جدول توزيع الكهرباء المقرر العمل به في ظل المنخفض الجوي المستمر، وحالة الارباك القائمة هو 4 ساعات وصل مقابل 12 الى 16 فصل ، مشيراً الى تعطل الخط المصري(غزة2) والخط الإسرائيلي رقم(11) المغذي لمحافظة خانيونس، وإطفاء مولد في محطة التوليد قبل يومين، وبسبب برودة الجو وزيادة الاستهلاك.

وأكدت أن طواقم الشركة الفنية تحاول السيطرة على حالة الإرباك الموجودة، وتأمين كمية كهرباء تصل إلى 4 ساعات او أكثر وتقليص عدد ساعات الفصل قدر الإمكان.

وبينت خلال بيان لها أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (108) ميجاوات بسبب تعطل خط 11 الإسرائيلي المغذي لمحافظة خانيونس منذ منتصف ليلة أمس.

وأشارت إلى أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة(14) ميجاوات، مشيرةً إلى أنه ما زال خط غزة 2 المصري معطل.

وعن كمية الطاقة من محطة التوليد تبلغ قرابة(25)ميجاوات، حيث يصل مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (147)ميجاوات تقريباً، وسط عجز الطاقة قرابة(353)ميجاوات تقريباً.