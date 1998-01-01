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هكذا تنشئ صوراً متحركة Gif بسهولة!

السبت 27 يناير 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تنشئ صوراً متحركة Gif بسهولة!



وكالات / سما /

 يعتبر تطبيق لوحة المفاتيح الشهيرة من غوغل Gboard، المتاح لمستخدمي أندرويد وآيفون، من أفضل تطبيقات لوحات المفاتيح، حيث يوفر العديد من المزايا الأساسية مثل الكتابة بالتمرير والصوت فضلًا عن مزايا التخصص الرائعة، إضافة إلى دمج محرك البحث غوغل داخل لوحة المفاتيح.

وقد قام التطبيق مؤخرا بنقل زر مشاركة الصور المتحركة إلى جانب شريط الكتابة، بعد أن كان مخفيًا، حيث أصبح من الممكن الآن إنشاء الصور المتحركة بسهولة باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية.

ويتيح تطبيق Gboard للمستخدمين إنشاء الصور المتحركة من خلال وضعين، الأول هو إنشاء صور متحركة لمدة 3 ثوانٍ، أما الوضع الثاني يمنح إمكانية التقاط الصور المتحركة لمدة دقيقة كاملة، وبعد الانتهاء من تسجيل الصور المتحركة يمكنك مشاركتها مع الأصدقاء مباشرة.

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