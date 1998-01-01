24 وظيفة لم تكن تعلم أن المايكرويف بإمكانه إنجازها

وكالات / سما /

يسهل المايكرويف حياة الكثيرين حول العالم، في الواقع، إذا كنت تستعمل المايكرويف خاصتك من أجل تسخين الطعام فقط فأنت تكون قد أضعت على نفسك الاستفادة من الكثير من الخصائص التي بإمكان هذا الجهاز تحقيقها.

بجانب كونه جهاز تسخين، بإمكان المايكرويف أن يصبح أداة مرافقة تسهل الكثير من الأمور على صاحبها، سواء كان طباخا، أو باحثا فيزيائيا أو غير ذلك، الأمر الوحيد الذي ليس بإمكان المايكرويف القيام به هو التجسس على صاحبه، وأي شيء آخر فهو في متناوله تقريبا.

هل تشعر بأنك تحتاج إلى دليل على كلامنا هذا؟ إليك إذن مقالا جمعنا فيه 24 وظيفة لم تكن تعلم بأن جهاز المايكرويف في منزلك قادر على تأديتها على أكمل وجه:

1. طهو الطعام النيئ تماما:

لم تنشأ أجهزة المايكرويف من أجل تسخين بقايا الطعام من الوجبات السابقة فقط، فبإمكانها إتمام دور الفرن بامتياز عندما يستلزم الأمر ذلك، فهناك العديد من الوصفات التحضيرية التي بإمكانك طهوها فيه بأفضل شكل ممكن.

2. طهو وإعداد الكعك:

قل وداعا لتسخين الفرن مسبقا من أجل استعماله، لأنه أصبح بإمكانك إعداد كعكة لذيذة في المايكرويف في غضون دقائق معدودة.

تحتاج كعكة الشوكولا المثالية في الصورة أعلاه إلى تسعين ثانية من الطهو في جهاز المايكرويف، أتبدو صغيرة بالنسبة لك ولأصدقائك؟ بإمكانك طهو كعكة من ثلاثة طبقات تكفي لعشرة أشخاص في مدة عشرة دقائق فقط في جهاز المايكرويف.

3. طهو البيض بوصفات رائعة:

لا تقل بأنك كنت تظن أن وجبة العشاء المسخنة من بقايا وجبة الغداء هي الوجبة الوحيدة التي بإمكان جهاز المايكرويف إعدادها، أليس كذلك؟ مهما كانت الطريقة التي تحب أن يكون عليها بيضك، بإمكانك دون شك إعدادها في جهاز المايكرويف في حدود دقائق معدودة.

في الواقع، وفقا لاختبار تم أداءه من طرف مجلة (غود هاوسكيبينغ) Good Houskeeping، فإن البيض المسلوق والمغلى يصبح مذاقه أفضل بكثير عندما يتم تحضيره في المايكرويف أكثر من إعداده فوق الموقد.

4. طبخ الخضروات بالبخار:

تخلص من سلّة البخار خاصتك، لأن الحل من أجل خضروات مطهوة بالبخار بشكل ممتاز كان متواجدا في جهاز المايكرويف في منزلك طوال هذا الوقت.

بإمكانك طهو قطع صغيرة من مختلف أنواع الخضروات بالبخار من خلال لفها في عدة طبقات من مناشف ورقية رطبة، ثم وضعها في المايكرويف.

بإمكانك كذلك وضع خضرواتك في إناء مع قليل من الماء ثم تغطيته بواسطة صفيحة، واترك الحرارة والتسخين اللذان يقوم بهما المايكرويف يتوليان بقية المهمة.

5. أضفِ ”القرمشة“ على طعامك:

نحن نميل إلى قرن مفهوم التسخين داخل جهاز المايكرويف بجعل البيتزا طرية مثلا، لذا قد يجعلك هذا تغفل عن كونه جهاز قلي رائع إذا توفرت لديك الوسائل المناسبة.

أنت بحاجة إلى مقلاة للاستعمال داخل المايكرويف، فهذه المقالي بإمكانها الإبقاء على بقايا طعامك مقرمشة بينما تقوم بتسخينها، حتى بالنسبة لأطعمة مثل البيتزا أو أصابع البطاطس المقلية المقرمشة، كما أنها طريقة مثالية لإعداد اللحم المقدد كذلك.

6. تقشير الثوم:

إن عملية تقشير فصوص الثوم هي واحدة من المهام الشاقة التي ترتبط بطهو وتحضير الطعام، إلا أنها لا يجب أن تبقى كذلك بعد الآن.

قم بتسخين رأس الثوم كاملا في المايكرويف لمدة عشرين ثانية، ثم قم بتقسيمه، وبمجرد أن يقوم البخار بهدم الروابط الكيميائية بين القشرة والثوم نفسه، تميل تلك القشور إلى الانفصال بسهولة تامة بدون الحاجة إلى استعمال السكين.

7. تجفيف الأعشاب:

بإمكانك تجفيف الأعشاب النضرة باستخدام جهاز المايكرويف في منزلك.

فقط قم بوضع أربعة أو خمسة فروع أعشاب بين منشفتين ورقيتين جافتين، ثم قم بتسخينها في المايكرويف لمدة 2 حتى 3 دقائق، بعد هذا ستصبح تلك الأعشاب جافة تماما.

إن تجفيف الأعشاب في المايكرويف يعتبر أفضل من تجفيفها في الفرن أو تعليقها لتجف بفعل الهواء، ذلك أن الاشعاعات الكهرومغناطيسية الخاصة بالمايكرويف تدفع الماء في الأعشاب إلى التبخر بسرعة كبيرة بدلا من تسخين الفرع كله بقدر متساوِ، مما يساعد على الحفاظ على قدر أكبر من الزيوت الأساسية التي تعطي الأعشاب نكهتها في المقام الأول.

8. تحضير وجبة (لفائف جبن البارميجيانو ريجيانو):

هناك أمر واحد أفضل من إضافة الجبنة فوق طبق السلطة، وهو إضافة السلطة فوق الجبنة.

بإمكانك قولبة جبن الـ(بارميجيانو) في أوعية لتضع داخلها السلطة خاصتك من خلال تسخين الجبن المبشور فوق ورق البرشمان، ثم قلب الجبن الساخن فوق الجزء الخارجي لوعاء من السيراميك يكون مقلوبا رأسا على عقب، فيتصلب الجبن الدافئ بعدها ببطء متخذا شكل الوعاء، وها أنت ذا قد تحصلت على إناء مصنوع من الجبن.

9. جعل العجينة تختمر:

قد يكون الخبز المحضر منزليا لذيذا للغاية، لكنه يأخذ الكثير من الوقت والمجهود، إلا أن الأمر لا يجب أن يستهلك الكثير من الوقت بعد الآن، فبدلا من انتظار العجينة لتختمر لوحدها، وفر على نفسك بضعة ساعات واستعن بالمايكرويف من أجل تسريع العملية قليلا.

بإمكانك القيام بذلك من خلال وصفة ”الاختمارين“ أو ”الثلاث اختمارات“، التي تتم بتسخين العجينة بطاقة منخفضة جدا (لا تتجاوز العشرة بالمائة) داخل المايكرويف، ثم إعطائها شكلا، ثم إعادتها داخل المايكرويف مجددا من أجل الاختمار، فبدلا من الانتظار لمدة خمسة وأربعين دقيقة من أجل الاختمار، بإمكانك تحقيق نفس النتائج في غضون عشرة أو خمسة عشرة دقيقة.

10. تخلص من المعاناة والدموع مع البصل:

تخلص من الطريقة القديمة في تقشير البصل التي تسبب الكثير من الدموع، وتوقف عن حبس أنفاسك في كل مرة تقوم فيها بذلك.

إليك طريقة قمة في السهولة من أجل الحفاظ على عينيك جافتين وخاليتين من الدموع بينما تحضر وجباتك التي يشكل البصل أحد مكوناتها: قم بقطع جوانب البصلة ثم سخّنها في المايكرويف لمدة ثلاثين ثانية، وبمجرد أن تصبح ساخنة، لا يصبح عليك القلق حيال الدموع بعد ذلك.

11. نقع الفاصولياء:

حتى وإن نسيت نقعها في الليلة السابقة لليوم المقرر طهوها فيه، مازال بإمكانك تجهيز وتحضير وجبة الفاصولياء في الوقت المناسب للعشاء تماما.

فقط قم بوضعها في المايكرويف داخل وعاء يحتوي على مياه بمعدل ثلاثة كؤوس من الماء مقابل كل كوب من الفاصولياء، ودعها تغلي داخله بالطاقة القصوى لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تصل إلى درجة الغليان، ثم أخرجها واتركها في المياه لمدة تقارب الساعة من الزمن، وستصبح بعدها جاهزة للطهو تماما.

12. تقشير الذرة:

بطريقة مشابهة لتلك التي تتعلق بتسخين الثوم في المايكرويف من أجل تسهيل عملية تقشيره، بإمكانك القيام بنفس الأمر مع الذرة من أجل جعل لحافها يزول بسهولة، بل أن الأمر أفضل من ذلك، حيث أنه يساعد على التخلص من تلك الخيوط الرفيعة فيها التي تبقى عالقة مهما كنت ماهرا في تقشير الذرة، أنت فقط في حاجة إلى قطع نهاية الساق في كوزها ثم وضعها في المايكرويف لتسخينها لمدة ثلاثين ثانية إلى دقيقة كاملة.

بعد انقضاء فترة التسخين، بإمكانك إذن الإمساك بالذرة من النهاية غير المقطوعة ثم رجها قليلا، وبعدها سترى كيف ستسقط حبات الذرة من تلقاء نفسها دون أي عناء.

13. إعداد الحليب المخفوق من أجل كوب (الكافيه لاتيه) -قهوة بالحليب- خاصتك في المنزل:

إن الوسيلة الوحيدة التي تحتاجها من أجل خفق الحليب في المنزل لإعداد (الكافي لاتيه) المنزلية هو ”جرة“ فقط.

قم بسكب الحليب داخل الجرة، أحكم إغلاقها، ثم قم برجها بقوة لمدة دقيقة حتى تكسوها الرغوة، ثم قم بتسخينها داخل جهاز المايكرويف لمدة ثلاثين ثانية، ستعمل الحرارة على استقرار الرغوة حتى لا تتحلل بسرعة فوق كوب القهوة بالحليب أو الكابوتشينو خاصتك.

14. استخلاص أكبر كمية ممكنة من عصائر الحمضيات:

إذا كنت تنوي تحضير عصير الليمون بنفسك في المنزل، فلا بد من أنك لا ترغب في أن تترك أي قطرة داخل الليمونة دون الاستفادة منها، يسعدنا أن نخبرك بأن المايكرويف بإمكانه مساعدتك في ذلك.

إذا كان الأمر يتعلق بعصر ليمونة، ضعها داخل الميكروويف وسخّنها لمدة عشرة ثوان أو أكثر بقليل، ثم دعها تبرد لمدة ثانية من الزمن، ثم قطعها إلى نصفين واعصرها على الفور.

ستخولك هذه الطريقة من استخلاص قدر أكبر من العصير منها، بإمكانك تطبيق نفس الأمرر على فواكه أكبر حجما على غرار اليوسفي والبرتقال، لكن يجب أخذ بالإعتبار إضافة بضعة ثوان من التسخين داخل المايكرويف للتماشي مع حجم الثمرة.

15. تحميص المكسرات:

المايكرويف وسيلة رائعة من أجل تحميص المكسرات بشكل متساو، لربما كان ذلك أفضل من تحميصها في الفرن أو على الموقد.

قم بوضعها على مستوى واحد في طبق، ثم ضعها في المايكرويف خلال مدة دقيقة ثم أخرجها وأعد ترتيبها في الطبق بحيث تتعرض للحرارة من جميع جوانبها، ثم أعد وضعها في المايكرويف لمدة دقيقة أخرى، وهكذا حتى تنتهي منها تماما، ثم واصل ذلك حتى يصبح مذاقها كما تحبها.

16. إعداد رقائق البطاطا المقرمشة:

أنت لست في حاجة إلى مقلاة عميقة من أجل إعداد رقائق البطاطا المقلية أو المحمصة.

قم بتغليف شرائح البطاطا بزيت الخضروات، ثم قم بوضعها على مستوى واحد في صحن قابل للتسخين في المايكرويف، بعدها قم بتسخينها داخله لمدة ثلاثة إلى خمسة دقائق حتى يصبح لونها بنيا، انتظرها حتى تبرد حرارتها، ثم استمتع بها.

17. تقشير الطماطم والخوخ:

إن المايكرويف ممتاز من أجل تقشير الفواكه ذوات القشور الرقيقة، فإذا كنت بصدد تحضير كعكة الخوخ أو إعداد حساء يحتاج في مكوناته إلى طماطم مقشرة، قم بتقطيع الفاكهة إلى نصفين، ثم ضعها في طبق، وسخنها داخل المايكرويف لمدة خمسة دقائق، حتى تبدأ قشرتها في التجعد، ففي هذه المرحلة ستصبح قادرا على تقشيرها بواسطة شوكة فقط دون عناء.

18. إعادة النضارة للخبز القديم:

قم بتليين صلابة الخبز القديم في المايكرويف عبر لفه داخل منشفة ورقية رطبة وتسخينه لمدة عشرة ثوان، حيث سيعمل ذلك على إعادة نضارة الخبز وكذا مذاقه الأصلي.

بدلا من منشفة ورقية رطبة، بإمكانك كذلك وضع كأس من المياه في المايكرويف مع الخبز، وسيعمل على إطلاق البخار الضروري من أجل ذلك.

19. تلحيم الزجاج:

بإمكان المايكرويف أن يؤدي وظيفة ”الأتون“ أو ”القمين“ بامتياز، حيث بإمكانك، باستعمال المعدات المناسبة، أن تقوم بتلحيم الزجاج وقطع مجوهرات مختلفة، وذلك في غضون دقائق معدودة.

سيعمل طقم الأتون القابل للاستعمال داخل المايكرويف وكأنه زجاج ممغنط يقوم بتركيز الحرارة وتلحيم قطع الزجاج المكسرة في مختلف المجوهرات والأغراض الصغيرة.

20. صبغ غزل النسيج:

إن المايكرويف عبارة عن ورشة رائعة إن أحسن استخدامه كذلك، حيث أنه بإمكانك أن تقوم بصبغ الصوف أو الحرير داخله باستعمال الألوان الحية البراقة.

بإمكانك وضع محلول اللون الذي تريده في إناء ثم أضف عليه الصوف، وقم بتسخينه داخل المايكرويف لعدة دقائق، وستعمل الحرارة الصادرة عن المايكرويف على لصق الألوان بالنسيج، محافظة عليها من البهوت مع مرور الوقت.

21. إنشاء غيمة من الصابون:

إن تسخين قطعة صابون عاجي (آيفوري) في المايكرويف قد يكون تجربة علمية مسلية، التي ستتطلب فيما بعد القليل من التنظيف.

ستعمل القليل من الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عنه على تذويب الصابون منتجة غيمة صابونية آخذة في الاتساع، التي قد يستمتع الأطفال وكذا البالغون في اللعب واللهو بها.

بعد دقيقتين ونصف من التسخين داخل المايكرويف، سيتضخم حجم الصابون، متخذا شكل سحابة اسفنجية التي بإمكانك تحوير شكلها بواسطة أصابع يديك فقط.

فقط تأكد من استعمال النوع العاجي (الآيفوري) من الصابون، أو نوعا مشابها منه الذي يحتوي على كمية ملائمة من الهواء داخله مما يسمح له بالطوف فوق الماء، وإلا فلن يكون الأمر ممكنا.

22. نزع الطابع البريدي عن الظرف البريدي:

إذا كنت ترغب في نزع طابع بريدي من ظرف ملتصق به مسبقا، (أو إن كنت ترغب في القيام بذلك من أجل إضافة طابع آخر إلى مجموعة الطوابع البريدية خاصتك)، بإمكانك القيام بذلك بسهولة دون إتلافه.

ضع بضع قطرات ماء فوق الطابع ثم قم بوضعه داخل المايكرويف لمدة عشرين ثانية، وعندما تقوم بإخراج الظرف، ستلاحظ بأن الطابع سيزول بسهولة تامة دونما أي عناء.

23. تعقيم تربة البستنة:

إن كنت بصدد زراعة بعض البذور، فقد ترغب في تعقيم التربة أولا.

بإمكانك اقتناء خلطات معقمة مسبقة لذات الغرض، أما إن كنت ترغب في استعمال التربة في حديقتك فقط، فبإمكانك تخليص التربة من الطفيليات، والأمراض باستعمال المايكرويف.

ضع بضعة كيلوغرامات من التربة في حاوية مغلقة مع غطاء تنفيس، ثم ضعها داخل المايكرويف وسخنها لمدة تسعين ثانية لكل بضعة كيلوغرامات، وبعد هذا تصبح تربتك جاهزة للزراعة تماما.

24. اختبار إذا ما كان من الآمن استخدام الأواني في مطبخك داخل المايكرويف:

من الطبيعي أن تكون على دراية حول ما إذا كان من الآمن استخدام نوع معين من الأواني التي يحتويها مطبخك داخل المايكرويف قبل وضعها فيه، لكن في بعض الأحيان، لا يتم وسم بعض الأواني برموز توضح ما إذا كانت قابلة للاستعمال داخله أم لا، وأحيانا تزول تلك الرموز مع الوقت.

لذا إن كنت ترغب في التأكد من ذلك حقا، بإمكانك القيام باختبار سريع: خذ كوبا أو قدحا للقياس (الذي أنت متأكد من قابلية استخدامه داخل المايكرويف)، ثم املأه بكوب من الماء، بعد ذلك ضع ذلك الكأس المملوء بالماء فوق الصحن أو الآنية التي ترغب في التحقق من قابلية استخدامها داخل الميكرويف (أو بجانبه إن كنت تختبر كأسا آخرا).

سخّن كلاهما لمدة دقيقة واحدة، ثم المسهما، إذا كان الماء ساخنا ولم يكن الصحن المختبر كذلك، فإنه من الآمن استخدامه داخل المايكرويف، أما إذا كان الصحن دافئا والماء ساخنا، فهذا يعني بأنه من غير الآمن استخدامه داخل المايكرويف.