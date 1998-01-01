تصريح صادم لـ "كارداشيان" بعد إنجابها الطفل الثالث

عالم الفن

قالت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان: إنها تريد إنجاب ابن رابع من نفس الأم البديلة التي أنجبت ابنتها الثالثة "شيكاغو".



يشار إلى أن الأم البديلة تحصل على 45 ألف دولار مبدئيًّا من "كيم"، البالغة من العمر 36 عامًا، وزوجها "كاني"، البالغ من العمر 40 عامًا؛ لإنجاب الطفل، بالإضافة إلى 4500 دولار شهريًّا، فضلا عن دفع 68 ألف دولار إلى "وكالة تأجير الرحم"، وحال إنجاب الأم البديلة أكثر من طفل، ستحصل على 5 آلاف عن كل طفل، وإذا حدثت لها مشكلة صحية، تحصل على 4 آلاف دولار إضافية.