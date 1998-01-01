نجمة كويتية تقدم لزوجها هدية تفوق الـ50 الف دولار!

عالم الفن

هنأت الفنانة الكويتية هنادي الكندري هدية باهظة الثمن لزوجها المخرج محمد الحداد، بمناسبة يوم ميلاده.

وشاركت الممثلة الخليجية جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة السيارة التي اهدتها لزوجها، والتي يفوق ثمنها 50 الف دولار أميركي.

وأردفت الصور بتعليقات التهنئة لزوجها. وجاء فيها: "الله يحميك ويحفظك ويوفقك ويفتحلك أبواب الخير ويبعد عنك عيال الحرام.. كل عام وأنت حبيبي وزوجي وعمري وتوأم روحي".

ونشرت أيضاً مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، من كواليس تحضيرها للهدية، حيث كانت تقف بجوار السيارة أثناء لفها بشريط هدايا أحمر اللون، وظهر زوجها في منتصف مقطع الفيديو وهو يتسلم الهدية ويعانق زوجته ويقبلها، على أنغام موسيقى "كل سنة وأنت طيب" لتامر حسني.