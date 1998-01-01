فيديو.. مقتل ملكة جمال وفي وضح النهار!

غرائب و عجائب

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يُوثّق لحظة مقتل ملكة جمال سابقة.

وفي التفاصيل، فقد انتشر مقطع فيديو، يُظهر شاباً وهو يُطلق النار على ملكة جمال غواتيمالا السابقة روزا أوتيليا راميريز (32 عاماً)، في وسط الشارع.

وكانت روزا قد أوصلت إبنتها الى المدرسة، وأثناء عودتها الى المنزل عند الساعة السابعة صباحاً، لحق بها شابٌ ملثم وأطلق النار على رأسها من الخلف، ومن دون أن تنتبه، ما أودى بحياتها، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ولم تكشف التقارير والتحقيقات أسماء المشتبه بهم، فيما رجّح البعض أن تكون دوافع الجريمة، الشغف.