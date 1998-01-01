فيديو .. وفاة 7 أشقّاء اختناقاً في الامارات !

وكالات / سما /

ضجّ الشارع الإماراتي في الساعات الماضية بقصّة عائلة خسرت 7 من أبنائها، تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، نتيجة اختناقهم بدخان الحريق الذي شبّ في منزلهم في الفجيرة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد استيقظت الأم، لتفاجأ برائحة الحريق، قبل أن تبلغ الشرطة وفرق الإسعاف، التي لم تستطع إنقاذ أطفالها: 4 بنات (طفلتين توأم) و3 أولاد.

وصرّح الشاب عبدالله راشد أنّه تلقّى اتّصالا من الوالدة المفجوعة وهي عمّته، وهي تستنجد به وتخبره أنّ منزلها يحترق وأولادها عالقون في الغرف.

فيما أعلن الأخ غير الشقيق راشد سعيد "أنني فقدت إخوتي غير الأشقاء جميعهم دفعة واحدة"، مشيراً الى أنّه "كان في المدرسة عندما أخبره أحد زملائه أنّ إخوته توفّوا، ما صدمه، فتوجّه الى المنزل، حيث فوجئ بسيارات الشرطة...".