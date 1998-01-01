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هايلي ترد على شائعات علاقتها الغرامية مع ترامب

السبت 27 يناير 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هايلي ترد على شائعات علاقتها الغرامية مع ترامب



واشنطن / وكالات /

استنكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بشدة الشائعات التي سرت حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفتها بأنها "بغيضة للغاية" و"مقرفة". وتعود جذور هذه الشائعات إلى مؤلف كتاب "نار وغضب" مايكل وولف الذي المح في مقابلة بأن ترامب كان على علاقة سرية مع امرأة وردت تفاصيل عنها في كتابه.

وقال وولف في كتابه بأن هايلي احدى النساء البارزات في ادارة ترامب كانت تعمل على تقديم نفسها كوريثة للرئيس. وفي مقابلة مع مجلة بولوتيكو حول النساء في السلطة تم بثها اذاعيا الخميس عبر تطبيقات البودكاست، نفت هايلي الشائعات حول علاقتها الغرامية المزعومة مع الرئيس الأميركي. وقالت "إنه أمر غير صحيح على الاطلاق"، وهو أمر "بغيض للغاية ومقرف".

كذلك ردت هايلي أيضا على ادعاءات وولف في كتابه بأنها كانت تمضي الكثير من الوقت الخاص مع الرئيس على طائرته الرئاسية وفي مكتبه في البيت الأبيض. وقالت "كنت على متن الطائرة الرئاسية مرة واحدة وكان هناك العديد من الأشخاص معنا عندما كنت موجودة". وأضافت "يقول إني كنت أتكلم كثيرا مع الرئيس في مكتبه في البيت الأبيض حول مستقبلي السياسي. أنا لم أتكلم أبدا ولو لمرة واحدة معه حول مستقبلي، وأنا لا أكون وحدي معه ابدا".

#ترامب #هايلي #علاقة غرامية

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