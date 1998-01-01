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استشهاد طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة

الجمعة 26 يناير 2018 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة



غزة/سما/

 أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، مساء الجمعة، عن استشهاد طفلين جراء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

و قال الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية إن الطفل سراج غازي اللوح ( 14 عاماً) من مدينة غزة نتيجة البرد الشديد، والطفل سراج هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بالشلل، كما استشهدت الطفلة جوان أمين دغمش ( 5 شهور)، وإصابة والدتها إثر حريق في منزلهم بمنطقة الصبرة، نتيجة شمعة خلال انقطاع التيار الكهربائي.

وناشدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة كل الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ غزة التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

#حصار #اطفال

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