بدء من الغد.. أسعار الخبز ستتضاعف في الأردن

وكالات

أعلنت السلطات الأردنية أن قرارا بزيادة أسعار خبز الكماج بنسبة تتراوح بين 60 و100% سيدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت، في أول خطوة منذ أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.

وجرى رفع سعر كيلوغرام خبز الكماج الصغير 60% إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار وسعر كيلوغرام خبز الكماج الكبير بنسبة 100% إلى 0.32 دينار. ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.

وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.

في هذه الأثناء، نظم ما يسمى "حراك ذيبان" مسيرة للتنديد بالغلاء في الأردن ورفع الأسعار والضرائب،حسبما نقلت صحيفة "الغد".

وأشار المشاركون في المسيرة، بحسب الصحيفة، إلى أن القرارات الأخيرة فاقمت أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية.