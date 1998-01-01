الخليل: تعزيزات إسرائيلية بعد رشق مركبة بـ "المولوتوف"

الخليل/ سما/

دفع جيش الاحتلال، مساء الجمعة، بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم الفوار جنوبي الخليل، عقب تعرّض إحدى مركباته العسكرية لعملية رشق بالقنابل اليدوية الحارقة "مولوتوف".

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، "إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين، هاجموا مساء اليوم مركبة عسكرية قرب الخليل، مستخدمين زجاجات حارقة".

وأوضحت أن الحديث يدور حول مركبة عسكرية إسرائيلية علقت قرب مخيم "الفوار" جنوبي الخليل، خلال قيامها بعملية أمنية؛ حيث "هاجمها عشرات الشبان الفلسطينيين، بالحجارة والزجاجات الحارقة، غير أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين"، على حد قولها.

وأضافت أن الجيش "الإسرائيلي" دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإخراج السيارة العالقة.

وكانت عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهدت الجمعة مواجهات بين قوات جيش الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين، أسفرت عن إصابات عدّة في صفوف الطرف الأخير.