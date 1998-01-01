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الداخلية اللبنانية تؤكد تورط "إسرائيل" في محاولة اغتيال "حمدان"

الجمعة 26 يناير 2018 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية اللبنانية تؤكد تورط "إسرائيل" في محاولة اغتيال "حمدان"



وكالات/ سما/

 أكدت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الجمعة تورط إسرائيل في التفجير الذي استهدف الكادر في حركة حماس في مدينة صيدا جنوب البلاد قبل نحو أسبوعين.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في بيان أن "شعبة المعلومات أنهت التحقيق وأصبح لديها سيناريو كامل بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق".

وأشار المكتب إلى أنه جرى التمكن "من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة والذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الاسرائيلية".

وأصيب الكادر محمد حمدان في 14 يناير الجاري بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وسلمت تركيا الثلاثاء الماضي السلطات اللبنانية المشتبه به في محاولة اغتيال حمدان في صيدا "محمد بيتية".

وذكرت صحيفة الديار اللبنانية أن تركيا قررت تسليم "بيتية" إلى شعبة المعلومات في الأمن الداخلي اللبناني بعدما اعتقلته في إسطنبول بناءً على برقية من الأخيرة.

يذكر أن تركيا رفضت طلب جهاز الموساد الإسرائيلي عدم تسليم المسؤول عن الخلية التابعة للموساد التي نفذت محاولة اغتيال حمدان، وفق ما أوردته الصحيفة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزير الداخلية تم ضبط "وسائل اتصال متطورة للغاية في منزل بيتية ومراسلات بينه وبين مشغليه".

وكانت حركة حماس أعلنت بعد وقوع التفجير في بيان لها أن "المؤشرات الأولية تميل الى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الاجرامي".

#حمدان #اغتيال #لبنان

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