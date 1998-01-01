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الخضري يدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار بتقديم الخدمات "للأونروا"

الجمعة 26 يناير 2018 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار بتقديم الخدمات "للأونروا"



غزة/سما/

دعا  جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين تفادياً لأزمات أكثر كارثية، بالنظر لمعاناتهم ولأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وقال  في بيانٍ مقضب،  " المطلوب العمل لسد العجز جراء وقف الدعم الأمريكي، ولضمان استمرار مشاريع وخدمات الأونروا والتي تعد هامة ورئيسية لاستمرار الحياة بأدنى مقوماتها للاجئين".

وأكد، أن المطلوب في المرحلة المقبلة مضاعفة عمل الأونروا داخل فلسطين وخارجها، وخاصة في قطاع غزة، نظراً للحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة والخطيرة، والوضع الكارثي جراء الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام.

وأضاف، " واقع اللاجئين مأساوي، وهم يعتمدون بشكل كبير على مساعدات ومشاريع الاونروا في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبرنامج إغاثية، ومشاريع خدماتية".

ونوّه، أنّ إسرائيل هي قوة احتلال، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فهي تحاصر القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وتتحكم في المعابر البرية وتغلق معظمها، وتفرض طوقا بحريا شاملا تمنع من خلاله أي تواصل عبر البحر مع غزة، ودمرت مطار غزة الدولي، وبهذا أحكمت الطوق والحصار ورسخت الاحتلال.

وطالب بضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر ورفع الطوق البحري والجوي عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن نحو مليون مواطن في غزة من أصل مليوني، يعتمدون على المساعدات الاغاثية من الاونروا، مبيناً أن نسبة الفقر نحو 80%، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%.

#الخضري #اونروا #مساعدات

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