معيب ومحزن جدا".. ترامب: أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على العمليات العسكرية بالشرق الأوسط

وكالات/سما/

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، ردا على سؤال مناسب، في مقابلة خاصة مع قناة "CNBC"، نشرت اليوم الجمعة: "حسب معطيات متوفرة لدينا حتى الشهر الماضي، أنفقنا 7 تريليونات دولار، وهذه تكاليف مذهلة".

وأضاف ترامب: "ونحن ما زلنا هناك، وأنا انتصرت على داعش، وقمت، كما قمنا نحن جميعا، بعمل جيد جدا، لكن هذا الأمر (التكاليف الأمريكية) معيب، ومحزن جدا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي الفترة التي تحدث فيها خلال تحديد المبلغ المذكور.

والبنتاغون نشر في وقت سابق وثيقة قدر فيها حجم الإنفاق الأمريكي للعمليات في الشرق الأوسط اعتبارا من العام 2001 بحوالي 1.52 تريليون دولار، إلا أن معهد ووتسون التابع لجامعة براون أصدر لاحقا دراسة قال فيها إن إنفاق الولايات المتحدة على عملياتها في العراق وسوريا وأفغانستان وكذلك باكستان، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي ومساعدة قدامى المحاربين، بلغ 4.3 تريليونات دولار.

وفي كلمته أمام مؤتمر "دفوس"، أوضح الرئيس الأمريكي هدفه من وضع "أمريكا أولا" أمام منتدى دافوس، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني "أمريكا وحدها". فيما وجه ترامب "تحيات حارة" إلى القادة الأفارقة بعد تصريحات مسيئة بحق دولهم نُسبت إليه.

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن هدفه لوضع "أمريكا أولا"، من دون أن يستبعد تعاونه مع دول أخرى. وقال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الجمعة (26 كانون الثاني/ يناير 2018) "بوصفي رئيس الولايات المتحدة، سأضع دائما أمريكا أولا. تماما مثل زعماء دول أخرى، الذين يتعين أن يضعوا دولهم أولا أيضا".

وأضاف "لكن أمريكا أولا لا تعني أمريكا وحدها". وتابع "عندما تنمو الولايات المتحدة، ينمو العالم أيضا. وفر الازدهار الأمريكي عددا لا يحصى من الوظائف في مختلف أنحاء العالم، ودفعت حملة التفوق والإبداع والابتكار في الولايات المتحدة لاكتشافات مهمة تساعد الناس في مختلف أنحاء العالم للعيش في مناخ أكثر رخاء والتمتع بالمزيد من الصحة".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن بلاده ربما تعود إلى محادثات التجارة الحرة مع دول على جانبي المحيط الهادي. وكانت 11 دولة على جانبي المحيط الهادي قد اختتمت أوائل هذا الأسبوع محادثات بشأن اتفاق تجاري إقليمي بدون الولايات المتحدة، بعد أن انسحبت إدارة ترامب من محادثات الشراكة عبر المحيط الهادي. وتابع ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي "سندرس التفاوض معهم بشكل منفصل، أو ربما كمجموعة" إذا تسنى جعل بنود الاتفاق تعود بالنفع على الولايات المتحدة أكثر مما كانت عليه بنود الاتفاق المقرر أولا".

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أن قوات التحالف بقيادة واشنطن استعادت تقريبا كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.