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مبادرة "اسعد محتاج" توزع ملابس شتوية وهدايا على اطفال مرضى السرطان بغزة

الجمعة 26 يناير 2018 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة "اسعد محتاج" توزع ملابس شتوية وهدايا على اطفال مرضى السرطان بغزة



غزة - عبدالهادي مسلم

وزعت مبادرة اسعد محتاج التابعة لجبهة التحرير الفلسطينية ملابس شتوية وهدايا والعاب على اطفال مرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي بغزة ،.

وتهدف المبادرة من وراء هذه الحملة رسم الابتسامة على شفاه هؤلاء المرضى والتخفيف عنهم والوقوف إلى جانب أسرهم الذين يمرون بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة .

وتفقد وفد مبادرة اسعد محتاج والذي ترأسه رئيس ومنسق المبادرة الدكتور جهاد شيخ العيد ومسؤولة الاعلام في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية صفاء الحسنات وعدد من الرفاق والصبايا المتطوعين في المبادرة أقسام وغرف المرضى الاطفال حيت ثم توزيع الملابس والهدايا عليهم وسط حالة من الفرحة والسعادة خاصة من قبل أسرهم ولاقت زيارة وفد مبادرة اسعد محتاج التابعة لجبهة التحرير الفلسطينية للمستشفى رضى كامل من ذوي هؤلاء المرضى .

وأعربوا عن شكرهم لهذه الزيارة التي خففت عنهم همومهم ومعاناتهم ورسمت الابتسامة على شفاه مرضاهم وفي هذا الاطار قالت صفاء الحسنات انه وبصراحه بالرغم من سعادتنا لرسم البسمه لهؤلاء الاطفال المرصى الا اننا اكتشفنا ان معظم ظروف الاطفال صعبه واوضاع أسرهم كذلك وهم بحاجه للدعم والمسانده، ويتمنون على مؤسسات المجتمع المدني ان تنظر لظروفهم وما يعانوه من اوضاع سيئه وأن يقدموا لهم الدعم والمساندة والمساعدة ووعدت الإعلامية الحسنات بعض الاسر بنقل معاناتهم لاهل الخير لعلها تجد صدى واستجابة

#سرطان #اطفال #غزة

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