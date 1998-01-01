ضبط خلية إرهابية متورطة في اغتيال ضباط شرطة بالدقهلية بمصر

القاهرة/سما/

ألقت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام، القبض على 4 أفراد كونوا خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة، في مكان اختبائهم بإحدى قرى مركز شربين وكان بحوزتهم أسلحة متعددة وأوراق تضم معلومات عن عدد من الضباط.

اعترف المتهمون في التحقيقات أمام نيابة شربين بارتكابهم واقعة اغتيال المقدم أحمد حسين ومحاولة اغتيال اللواء ضياء عطية ضابط بالحماية المدنية فى مديرية أمن الدقهلية، خلال الشهر الجاري.

يذكر أن جهود رجال الأمن كانت مستمرة منذ واقعة اغتيال المقدم أحمد حسين في يونيو الماضي، إلا أن طبيعة المنطقة وعدم وجود كاميرات بالمكان صعبت المهمة ومع محاولة الاغتيال الأخيرة التي وقعت داخل مدينة طلخا ووجود العديد من الكاميرات تمكن رجال المباحث من تتبع المشتبه بهم، والتوصل لمكان اختبائهم، حيث قادهم الحادث الأخير للقبض عليهم.