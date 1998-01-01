مسيرة بلعين تدعو الى توسيع وتفعيل المقاومة الشعبية

رام الله / سما /

دعا المشاركون في مسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، اليوم الجمعة، الى توسيع وتفعيل المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، وفاء للقدس والمقدسات الإسلامية وتنديدا بقرار ترمب، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي وناريمان التميمي والأسير منذر عميرة.

وذكرت مصادر محلية ان المشاركين قاموا بقرع بوابة الجدار العنصري وكتابة شعارات منددة بالاحتلال الاسرائيلي عليها.

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال قاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المقامة في هيكل الجدار العنصري.

ودعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي راتب ابو رحمة، الى توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن.