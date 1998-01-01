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قط يكسب ثروة طائلة بسبب "عبوسه"

الجمعة 26 يناير 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قط يكسب ثروة طائلة بسبب "عبوسه"



غرائب و عجائب

"العبوس" مفيد أحيانا، ذلك ما جعل قطا، يبلغ من العمر 6 سنوات واشتر بوجهه العابس، يكسب 500 ألف جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور".

وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة "غرامبي كات" رفعت دعوى قضائية على أصحاب شركة القهوة الأميركية "غرنيد" بعد تجاوزها الاتفاق حول استخدام صورة القط في كاليفورنيا.

وبموجب الاتفاق، يحق للشركة استخدام صورة القط لبيع مشروبها المثلج "غرومبوتشينو"، ولكنها لم تلتزم بنص الاتفاق واستخدمت صورة القط في الترويج لمنتجات أخرى.

وربحت "غرامبي كات" القضية، مما جعل القط يكسب 500 ألف جنيه إسترليني كتعويض في قضية "حقوق النشر".

ويعتبر القط "طاردار صوص" من مشاهير الإنترنت، بعد اشتهاره بصوره العبوسة. وأنشأت مالكته "تاباتا بوندسن" شركة تتكلف ببيع صوره من خلال إبرام صفقات تجارية مع عدة شركات.

#قطة #عبوس #ثروة

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