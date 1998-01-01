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الحمد الله يشارك في مراسم جنازة الفقيد الشكعة ويقدم واجب العزاء لذويه

الجمعة 26 يناير 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك رئيس الوزراء  رامي الحمد الله، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع جثمان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المحامي غسان الشكعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والمحافظين، وقادة المؤسسة الأمنية والوزراء والشخصيات الاعتبارية.

وأدى رئيس الوزراء صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الشهداء بمدينة نابلس، وعقب الصلاة شارك في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في نابلس.

وتمنى رئيس الوزراء من الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وتقدم باحر التعازي لعائلة الفقيد خاصة، ولشعبنا عامة لفقدانهم رمزا وطنيا.

#الحمدلله

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