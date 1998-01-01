مسيرة كفر قدوم تندد بسياسية الاهمال الطبي في سجون الاحتلال

قلقيلية / سما /

ندد المشاركون في مسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان، بسياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الاسيرة اسراء الجعابيص، والتي ادت مؤخرا ايضا الى استشهاد الاسير حسين عطا الله.

وكان العشرات من اهالي القرية قد خرجوا في مسيرتهم الاسبوعية المناهضة للاستيطان رغم غزارة الامطار انتصارا للقدس ولقضية الأسرى.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب باتجاه مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على اراضي القرية، وان المشاركين رددوا الهتافات الوطنية الداعية للانتصار للقدس ولقضية الاسرى خاصة في ظل سياسة متعمدة من قبل الاحتلال تؤدي الى تفاقم خطورة الحالات المرضية لدى الاسرى المرضى.

واشار شتيوي الى ان قوات الاحتلال تواجدت على قمة الجبل المطل على شارع القرية المغلق قبل ان تنسحب الى معسكر لجيش الاحتلال في مستوطنة "قدوميم".