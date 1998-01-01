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ثعبان يقتل صاحبه أثناء نومه في بريطانيا

الجمعة 26 يناير 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثعبان يقتل صاحبه أثناء نومه في بريطانيا



غرائب و عجائب

 قتل ثعبان ضخم، صاحبه أثناء نومه في منزله بمدينة هامبشاير جنوبي بريطانيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، بأن الرجل، ويدعى دانيال براندون (31 عاما)، مات مخنوقا على فراشه وعثر بجواره على ثعبان طوله 2.4 متر.

ونقلت “بي بي سي” عن آندرو برادلي، الطبيب الشرعي الذي يحقق في الحادثة، قوله إنه “لا مجال للشك في أن براندون مات بسبب الثعبان”.

وأضاف: “تبين في التحقيق أن براندون كان يقتني الثعابين منذ 16 عامًا، وأن الثعبان الذي قتله كان عنده بمثابة ولده”.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، نقلًا عن بابس (لم تذكر بقية اسمها)، والدة القتيل، والتي أدلت بشهادتها في محكمة “نورث هامبشاير”، أن براندون كان لديه 10 ثعابين أخرى، داخل غرفته بمنزل الأسرة.

وذكرت الأم أن براندون قام بتربية الثعبان عندما كان صغيرا للغاية في حجم كف اليد.

وبحسب “بي بي سي” فإن الثعبان من نوع “الأصلة العصارة”، وهذا النوع من الثعابين يقتل فرائسه بالالتفاف حولها والضغط عليها بقوة بالغة حتى تصبح جثة هامدة.

#ثعبان #بيرطانيا

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