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ما قاله كوتينيو عقب المباراة الأولى مع برشلونة

الجمعة 26 يناير 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما قاله كوتينيو عقب المباراة الأولى مع برشلونة



وكالات / سما /

ظهرت السعادة على وجه النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بعد المباراة الأولى له بقميص برشلونة خلال مواجهة إسبانيول التي أقيمت مساء الخميس.

وشارك كوتينيو بدلاً من أندريس إنييستا في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه (2-0).

وقال كوتينيو عقب المباراة أنه سعيد بعد خوضه المباراة الأولى مع برشلونة، وللطريقة التي استقبل بها من قبل الجماهير، بجانب الفوز في اللقاء.

وأكد اللاعب البرازيلي أنه كان متوتراً في  البداية، مضيفاً “جماهير برشلونة جعلتني هادئاً بسبب الاستقبال الرائع”.

وتألق كوتينيو في الدقائق التي خاضها أمام فريقه السابق، حيث صنع فرصتين ومرر عدد كبير من التمريرات الصحيحة وكانت تحركاته رائعة في الملعب.

#كوتينيو #برشلونة

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