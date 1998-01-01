منظومة مراقبة إسرائيلية للمنشورات "المعادية" بشبكات التواصل الاجتماعي

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن منظومة مراقبة عبر الشبكات الاجتماعية لمحاربة المحتوى "المعادي للسامية".

ووفق الصحيفة العبرية، فإن المنظومة تعد الأكثر تطوراً في العالم، وتم تجهيزها بالتعاون مع إدارة التطير الدفاعي بوزارة الحرب الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه في المرحلة الأولى للمنظومة سيتم رصد منشورات فيسبوك وتويتر ب 4 لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية.

وأضافت أنه وفي وقت لاحق سيتم توسيع لغات الرصد والبحث، لحجب الحسابات والمنشورات التي تعادي "إسرائيل" أو ما يطلق عليها " معاداة السامية".