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ديبالا يستعين بطبيب ميسي كي يصبح الأفضل في العالم

الجمعة 26 يناير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يستعين بطبيب ميسي كي يصبح الأفضل في العالم



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس استعان بالطبيب وخبير التغذية الخاص بمواطنه ليونيل ميسي لكي يصبح أفضل لاعب في العالم.

وتراجع مستوى ديبالا في الآونة الأخير رغم البداية القوية له هذا الموسم، وتعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، وهو يسعى ليكون جاهزاً قبل مواجهة توتنهام في 13 من فبراير القادم.

ويعتقد ديبالا أن سبب مستواه المتذبذب وكثرة إصاباته يعود إلى نظامه الغذائي، لذلك قام بالاستعانة بخبير التغذية جوليانو بوسر، وهو الطبيب الذي يشرف على مواطنه ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو وآنخيل دي ماريا.

ونقلت آس عن صحيفة أوليه الأرجنتينية أن زملاء ديبالا في المنتخب الأرجنتيني هم من نصحوه بالعمل مع جوليانو بوسر لكي يحافظ على نظامه الغذائي والصحي.

وأضاف التقرير أن ديبالا يطمح لأن يكون أفضل لاعب في العالم في الفترة القادمة، لذلك يريد تجنب الإصابات مهما كلفه الأمر، لاسيما وأنه مقبل على أول كأس عالم خلال مسيرته.

#ديبالا

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