فينجر يحبط جماهير آرسنال بشأن صفقة أوباميانج

وكالات / سما /

ألمح آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال إلى إمكانية تعثر صفقة إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم ينفي فينجر اهتمامه بالتعاقد مع أوباميانج، لكنه أكد على أن المفاوضات مع بوروسيا دورتموند معقدة، فاتحاً الباب أمام التعاقد مع لاعب آخر.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي عقده اليوم عندما تم سؤال عن المهاجم الجابوني “لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من ذلك، لا يوجد لدينا شيء لنعلن عنه”.

وأضاف “في هذه اللحظة، سنبقى حيث نحن، سنبقي على لاعبينا، ولقد انتدبنا مخيتاريان وفقدنا سانشيز، هل سيحدث شيء آخر؟ في هذه اللحظة أنا لا أعرف، الصفقة ليست قريبة، من الممكن أن نتعاقد مع لاعب آخر، لكن لن أعطيك أسماً”.