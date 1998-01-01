الاحتلال يجدد اعتقال الصحفي نضال أبو عكر للمرة الرابعة

بيت لحم / سما /

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحافي نضال أبو عكر (52 عاماً) ادارياً للمرة الرابعة على التوالي.

وصادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الجمعة، على تمديد اعتقال الإعلامي أبو عكر وهو من سكان مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم لمدة ستة أشهر أخرى، فيما اكتفى ممثل النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإدعاء أن "مقتضيات الأمن تستدعي أن يبقى أبو عكر في السجن بهذه المرحلة، وهو يشكل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو من المسؤولين البارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو عكر مجدداً في شهر أب الماضي في سياق ملاحقة قوات الاحتلال له وزجه في الاسر بشكل مستمر منذ العام 1982 فقد زجت به في العام 1987 الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر دون تقديمه الى المحاكمة، وفي اواخر الانتفاضة الاولى طاردته هذه القوات لنحو السنتين لتزج به مرة اخرى عدة اشهر اداريا وهكذا دواليك اذ انه اصبح مستهدفا بشكل واضح وصريح.

وبلغ مجموع السنوات التي امضاها نضال ابو عكر في سجون الاحتلال نحو 16 عاما، منها عشرة اعوام قضاها في الاعتقال الاداري، اطولها كانت في العام 2002 حين هاجمت قوة من المستعربين مدعومة بقوة عسكرية اسرائيلية محطة بنزين كان يعمل فيها حيث وضع قيد الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر، وتم تمديدها 14 مرة اخرى بما مجموعه خمس سنوات متواصلة قضاها في حينها في سجون الاحتلال.

وعاودت قوات الاحتلال اعتقاله اداريا قبل أن يكمل عاماً واحدا خارج السجن، وتكرر ذلك عدة مرات ومن بينها اعتقاله في حزيران من عام 2014 حيث بقي ابو عكر قيد الاعتقال حتى افرج عنه بعد اضراب عن الطعام خاضه واربعة من رفاقه استمر اربعين يوما، ليعاود الاحتلال اعتقاله مرة اخرى بعد نحو ثمانية اشهر من اخلالء سبيله حيث ما يزال قيد الاعتقال وتم اليوم تجديد اعتقاله للمرة الرابعة.