جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إردوغان:عملية "غصن الزيتون" في سوريا ستمتد حتى العراق

الجمعة 26 يناير 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردوغان:عملية "غصن الزيتون" في سوريا ستمتد حتى العراق



انقرة / وكالات /

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، بتوسيع العملية العسكرية على جيب عفرين ليشمل مدنا أخرى في شمال سورية، من اجل القضاء على أي وجود لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية".

وفي خطاب بثه التلفزيون، وعد إردوغان "بتطهير" منبج التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى الشرق من عفرين، وتتواجد فيها قوات أميركية إلى جانب الوحدات الكردية و"بعدم ترك أي إرهابي حتى الحدود العراقية".

وقال إردوغان في اليوم السابع من الحملة على المقاتلين الأكراد، والتي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين، "سنقوم بتطهير منبج من الإرهابيين".

وتهدف هذه العملية إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع واشنطن والتي أصبحت القوة المقاتلة الرئيسية على الأرض ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتعتبر أنقرة هذه القوة "منظمة إرهابية".

وقال إردوغان "بعد ذلك سنواصل كفاحنا حتى لا يبقى أي إرهابي حتى الحدود العراقية".

وتعكس هذه التصريحات تشددا في الخطاب التركي لأن أنقرة كانت تركز جهودها على مكافحة وجود وحدات حماية الشعب في غرب الفرات، أي في عفرين ومنبج. لكنها تبدو حاليا مصممة على تحرك في شرق النهر باتجاه الحدود العراقية.

وفي اتصال هاتفي الأول من أمس الأربعاء، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي إلى تجنب "أي عمل يمكن أن يسبب مواجهة بين القوات التركية والأميركية". كما دعا ترامب رئيس الدولة التركي إلى "خفض العمليات العسكرية والحد منها"، كما قال البيت الأبيض.

وقال إردوغان، اليوم الجمعة، إن "البعض يطلبون منا بإلحاح أن تكون هذه العملية قصيرة (...) انتظروا لم يمض سوى سبعة أيام. كم استغرقت أفغانستان؟ وكم استغرق العراق؟".

وكرر الرئيس التركي انتقاداته للدعم اللوجستي خصوصا الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية. وقال إن "الإرهابيين يتجولون في المنطقة بأعلام أميركية".

#تركيا #اردوغان #العراق #سوريا #منبج #عفرين

أخبار ذات صلة

اردوغان وروحاني - ارشيف

إردوغان وروحاني يجددان رفض بلديهما استفتاء كردستان العراق

مقتل قيادي بارز في "داعش" واعتقال زوجته خلال عملية أمريكية خاصة داخل سوريا

البغدادي - ارشيف

العراق.. "داعش" يعدم صاحب خطبة "موت البغدادي" حرقا

"أحرار سوريا" تهنىء "إسرائيل" بـ "عيد الإستقلال"!

العراق: "داعش" أعدمت 500 من الإيزيديين وخطفت 300 امرأة كجواري

البنتاجون: مقاتلات إيرانية شنت ضربات على تنظيم "داعش" في العراق

الأكثر قراءة اليوم

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

وفاة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي بعد يومين من زواجها

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

أردوغان بزيّ عسكري في غرفة عمليات "غصن الزيتون" (شاهد)

ميلادنوف : اتفاق المصالحة وصل الى طريق مسدود والاوضاع الانسانية بغزة خطيرة

الرئاسة :اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

الأخبار الرئيسية

جنبلاط

جنبلاط : القدس ليس ليست سلعة و لا بأس اذا شعر ترامب بالاهانة

تفجير صيدا

صحيفة : تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم مسؤول محاولة اغتيال حمدان الى لبنان

العاروري - ارشيف

صحيفة أمريكية تتهم العاروري بالسعي لجر لبنان الى مواجهة مع إسرائيل

داعش -ارشيفية

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

الجبوري- ارشيف

موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية