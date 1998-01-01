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اليونايتد يمدد عقد مورينيو موسما إضافيا

الجمعة 26 يناير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يمدد عقد مورينيو موسما إضافيا



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن تجديد عقد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو موسما إضافيا، لينتهي في 2020.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا على موقعه الرسمي، أكد فيه تمديد عقد مورينيو، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وذكر المدرب البرتغالي أنه فخور وسعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية لـ"الشياطين الحمر"، شاكرا إدارة ومالكي النادي على ثقتهم به.

يشار إلى أن مورينيو تولى تدريب اليونايتد قبل بداية الموسم الماضي، خلفا للهولندي لويس فان غال، وحقق مع الفريق 3 ألقاب (الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي).

#اليونايتد

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