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وزارة الحكم المحلي تنعى الشكعة

الجمعة 26 يناير 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت قيادة وزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير حسين الأعرج، والوكيل محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، والمدراء العامين وأسرة الوزارة كافة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس بلدية نابلس الأسبق ورئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية السابق المناضل غسان الشكعة.

وقال الأعرج" إن فقيد الوطن غسان الشكعة كان أحد رجالات الوطن المخلصين، وقامة شامخة من قاماتها، كما كان ابنا مخلصا من أبناء قطاع الحكم المحلي، وأن رحيله يشكل خسارة وطنية كبيرة، فمشوار العطاء الطويل الذي خطه الشكعة يشهد له في كافة المناصب التي تقلدها وسيشكل إرثا للأجيال من بعده".

وقدم الأعرج وأسرة الوزارة قاطبة، لأبناء شعبنا عامة، ولأهله وذويه ومحبيه خاصة بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
#الحكم المحلي

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