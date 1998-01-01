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أردوغان بزيّ عسكري في غرفة عمليات "غصن الزيتون" (شاهد)

الجمعة 26 يناير 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان بزيّ عسكري في غرفة عمليات "غصن الزيتون" (شاهد)



انقرة / وكالات /

تفقّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، مركز عمليات "غصن الزيتون" في ولاية هطاي (جنوبا) الحدودية مع سوريا.

أردوغان زار مساء الخميس مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العملية في هطاي، وارتدى الزي العسكري، فيما رافقه رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

وقالت وكالة "الأناضول" إن أردوغان والوفد المرافق له اطّلعوا على مجريات "غصن الزيتون" من قائد الجيش الثاني، إسماعيل متين تمل، ومسؤولين عسكريين آخرين.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية التي أطلقها الجيش السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية للجماعات الكردية المسلحة، في عفرين شمال غربي سوريا.

وكان أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة وقف واشنطن دعمها لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" في سوريا.

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#أردوغان #غصن الزيتون #زيّ عسكري

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