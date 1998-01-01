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إسرائيل أمام مجلس الأمن: الهلال الشيعي وصل أعتابنا ويتأهب لضربنا

الجمعة 26 يناير 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل أمام مجلس الأمن: الهلال الشيعي وصل أعتابنا ويتأهب لضربنا



نيويورك/وكالات/

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، الخميس، أن "الهلال الشيعي" أضحى على أعتاب بلاده ويتأهب لضربها، لافتا إلى امتلاك بلاده "معلومات سرية" بشأن تمدد التواجد الإيراني بسوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة.
جاء ذلك في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، المنعقدة حاليا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
واتهم دانون إيران بالسعي لتحويل سوريا إلى أكبر قاعدة عسكرية في العالم، وبأن لديها 82 ألف مقاتل هناك، بينهم 3 آلاف ينتمون للحرس الثوري الإيراني، و"9 آلاف مقاتل من الوكيل الإيراني حزب الله، و10 آلاف أعضاء بميليشيات شيعية قدموا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وأفغانستان وباكستان".
كما اتهم طهران أيضا بقيادتها، بشكل مباشر، لـ60 ألف مقاتل سوري.
وتابع متسائلا: "لماذا تحرض إيران على تجنيد هؤلاء المتطرفين في ساحات القتال في سوريا؟ لماذا تقوم إيران ببناء قواعد لإيواء هؤلاء القتلة على المدى الطويل؟"، قبل أن يردّ: "الجواب واضح؛ زيادة زعزعة استقرار سوريا ومنطقتنا ومواصلة تهديد إسرائيل، وزيادة ترهيب العالم الحر بأسره".
ودعا دانون مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 2231 (المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني)، والتأكد من أن المجتمع الدولي لن "يسمح لإيران بمواصلة تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم"، وفق تعبيره.

#اسرائيل #ايران #الهلال الشيعي #لبنان #غزة #سوريا

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