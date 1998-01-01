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صحيفة : تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم مسؤول محاولة اغتيال حمدان الى لبنان

الجمعة 26 يناير 2018 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم مسؤول محاولة اغتيال حمدان الى لبنان



بيروت / وكالات /

كشفت صحيفة لبنانية عن رفض تركيا طلب جهاز الموساد الاسرائيلي عدم تسليم المسؤول عن الخلية التابعة للموساد التي نفذت محاولة اغتيال محمد حمدان أحد كوادر حركة حماس.

وأضافت صحيفة الديار اللبنانية أن تركيا قررت تسليم محمد بيتية الى شعبة المعلومات في الامن الداخلي في لبنان بعدما اعتقلته في اسطنبول بناء على برقية من شعبة المعلومات اللبنانية.

وتابعت الصحيفة:" ويتم التحقيق حاليا مع محمد بيتية لاكتشاف مجموعة من 4 عناصر شاركت في محاولة اغتيال محمد حمدان المسؤول في حركة حماس عن علاقة حماس مع إيران والذي كان يقيم في صيدا".

وأردفت:" ومن خلال البحث الجاري تبين ان الـ 4 المشبوهين في الخلية لاغتيال محمد حمدان قد أصبحوا خارج الاراضي اللبنانية".

وقررت تركيا تسليم محمد بيتية الى لبنان بحكم اتفاقية أمنية موقعة منذ 5 سنوات القاضي بتيسلم اي مسؤول كردي في حزب الـ ب. ك. ك. الذي كان قائده اوجلان وهو يقوم بعمليات تفجيرية في تركيا ضد الجيش التركي.

ويبدو ان المخابرات التركية تلاحق قيادات من حزب الـ ب. ك. ك. الكردي الذين يتواجدون في المنطقة الارمنية في برج حمود في بيروت لان الجالية الارمنية معادية لتركيا وتساعد الاكراد في حربهم ضد تركيا.

#تركيا #الموساد #تسليم #لبنان

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