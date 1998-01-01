محمد.. اسم عربي يكتسح ألمانيا ودولا أوروبية

وكالات

رجح خبراء أن يصبح اسم محمد واحدا من الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في ألمانيا ودول أوروبية، خلال 3 سنوات فقط.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن جمعية اللغة الألمانية، فإن الانتشار الواسع لإسم محمد يعود إلى دخول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد، عام 2015، فضلا عن تزايد عدد السكان.

ووفق إحصائية جديدة نشرها "مجمع اللغة الألمانية"، فقد قفز الاسم من المرتبة 97 إلى المرتبة 26.

وانتشر اسم محمد بشكل سريع في ألمانيا، إذ انتقل من المركز الـ41 في 2015، إلى المرتبة 26 في العام 2016، ومن المرجح أن يواصل تقدمه، خلال السنوات المقبلة.

كما حل اسم محمد في المركز الثاني بين الأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا، خلال العام 2017، بعد اسم أوليفر الذي حل في الصدارة.

وفي النمسا أيضا، تقدم اسم محمد من المركز الخامس إلى الثالث في قائمة من يولدون في العاصمة فيينا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإحصاءات لا تأخذ بعين الاعتبار اسم محمد الذي كتب في سجل كثيرين بصيغ مختلفة مثل Mohamad" - "Mohamed" - " "Mehmet".