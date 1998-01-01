كوريا الجنوبية: حريق داخل مستشفى يودي بحياة 40 على الأقل

سما / وكالات /

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، بمستشفى في كوريا الجنوبية الى 41 قتيلا، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. كما اصيب 70 شخصا اخرون بجروح جراء الحريق الذي شبّ في الطبقة الاولى من مبنى يضم مستشفى وداراً لرعاية المسنين.

واظهرت اشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر تحلق فوق المستشفى في منطقة ميريانغ بجنوب شرق البلاد وقد تصاعدت منه اعمدة دخان كثيف.

وانتشر العديد من سيارات الاطفاء في المكان. ويضم المبنى المكون من خمس طبقات دارا لرعاية المسنين بالإضافة إلى المستشفى. وقال رجال اطفاء موجودون في الموقع ان 33 شخصا لقوا حتفهم. وكانت حصيلة سابقة اوردها جهاز الاطفاء تحدثت عن وجود 31 قتيلا.

وقال مسؤول جهاز الاطفاء "روَت ممرضتان انهما شاهدتا النار تشتعل فجأة في غرفة الطوارئ". ولم تُعرف على الفور أسباب الحادث. واضاف المسؤول انه تم اجلاء جميع المرضى. وذكرت الشرطة ان حوالي 200 شخص كانوا في المبنى عندما اندلع الحريق. يأتي هذا بعد شهر من نشوب حريق داخل ناد رياضي في منطقة جيتشون، تسبب بمقتل 29 شخصا.