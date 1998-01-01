جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينفذ حملة تفتيش واسعة في جنين

الجمعة 26 يناير 2018 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملات وتفتيش ومداهمة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات وداهمت العديد من منازل وفتشتها ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وأوضحت المصادر أنه عرف من أصحاب البيوت التي تم مداهمتها وتفتيشها: المواطن سيد ابراهيم السيد في الحي الشرقي، ومنزل ذوي الأسير وسام عاصم جرار على شارع جنين - نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تجري منذ تسعة أيام عمليات تفتيش متواصلة في جنين، ومخيمها ومنطقة واد برقين بذريعة البحث عن مطاردين.

#الاحتلال #تفتيش

أخبار ذات صلة

اقتحام- ارشيف

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

اقتحامات- ارشيف

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمة واسعة لمنازل شهداء عملية القدس

اعتقال- ارشيفية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة و ضبط أسلحة

اعتقال- ارشيفية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية و توغل بغزة

جيش الاحتلال - أرشيفية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم

الأكثر قراءة اليوم

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

وفاة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي بعد يومين من زواجها

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ميلادنوف : اتفاق المصالحة وصل الى طريق مسدود والاوضاع الانسانية بغزة خطيرة

الرئاسة :اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

مهاجماً حماس.. غرينبلات :عائلتا هدار غولدن وشاؤول يعانون آلاما لا تطاق

الأخبار الرئيسية

جنبلاط

جنبلاط : القدس ليس ليست سلعة و لا بأس اذا شعر ترامب بالاهانة

تفجير صيدا

صحيفة : تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم مسؤول محاولة اغتيال حمدان الى لبنان

العاروري - ارشيف

صحيفة أمريكية تتهم العاروري بالسعي لجر لبنان الى مواجهة مع إسرائيل

داعش -ارشيفية

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

الجبوري- ارشيف

موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

الاتصالات الفلسطينية