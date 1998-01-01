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عمليات مداهمة في جنين واليامون والخليل

الجمعة 26 يناير 2018 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمليات مداهمة في جنين واليامون والخليل



الضفة المحتلة / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملات دهم وتفتيش في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات وداهمت العديد من منازل وفتشتها ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وعرف من بين اصحاب المنازل التي طالتها عمليات الدهم والتفتيش: المواطن سيد ابراهيم السيد في الحي الشرقي، ومنزل ذوي الأسير وسام عاصم جرار على شارع جنين - نابلس.

وفي محافظة جنين ايضا اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجر اليوم بلدة اليامون ونفذت عمليات دهم وتفتيش تركزت في حارة الفريحات والحي الشرقي من البلدة.

وفي جنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في منطقة جبل جوهر بالخليل وفي ومخيم العروب طالت عددا من منازل المواطنين.

#مداهمة #الخليل

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