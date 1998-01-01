خطة أميركية لمنح الجنسية لـ1.8 مليون مهاجر خلال 12 عاما

وكالات / سما /

قال البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، إن الرئيس، دونالد ترامب، سيقترح على الكونغرس فتح الطريق أمام منح الجنسية الأميركية لـ 1.8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 عاما، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق، باراك أوباما.

ويشترط الديموقراطيون التوصل إلى حل في مسألة الهجرة، ويهددون خلاف ذلك بالتسبب بشلل جديد للمؤسسات الفدرالية، كما حصل في نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية سيطلب ترامب من الكونغرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويدور قسم من النقاش حاليا حول التعريف المحدد لمفهوم "الجدار" لدى الإدارة الحالية: أي نوع من البناء، وما سيكون طوله وعلوه؟ فالديموقراطيون يعارضون بشكل تام جدارا ضخما يرمز برأيهم إلى سياسة معاداة الأجانب.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"تشييد أكبر جدار رأيتموه في حياتكم".

ويشدد ترامب بانتظام على وجود عدة عناصر تشكل حواجز طبيعية، ما معناه أن الجدار سيكون أقصر بكثير من الحدود نفسها. وأشار الأربعاء إلى طول 1300 كلم تقريبا.