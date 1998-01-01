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حزب الوفد يتجه لترشيح رئيسه السيد البدوي لانتخابات الرئاسة

الخميس 25 يناير 2018 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الوفد يتجه لترشيح رئيسه السيد البدوي لانتخابات الرئاسة



القاهرة /وكالات/

: كشفت مصادر مصرية، أن حزب الوفد عقد اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، لمناقشة موقف الحزب من الترشح للرئاسة.

وقالت المصادر، إن الوفد يتجه لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويتبقى فقط إعلان اسم المرشح من بين ثلاثة اختيارات، هم السيد البدوى وهانى سرى الدين مساعد رئيس حزب الوفد للشئون الاقتصادية، ومحمد أبو شقة.

وأكدت المصادر أنه حتى اللحظة فان الأقرب للترشح هو الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيصدر بيانا عقب الاجتماع لإعلان موقفه رسميا من انتخابات الرئاسة

#الوفد #السيد البدوي #انتخابات

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