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موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

الخميس 25 يناير 2018 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ



القدس المحتلة/سما/

: كشف موقع "روتر نت" العبري, أنّ الشرطة الفلبينية اعتقلت عالم الكيمياء العراقي "طه محمد الجابوري 64 عاماَ" بتهمة مساعدة حماس في تطوير ترسانتها الصاروخية.

وقال الموقع العبري، إنهّ "فى يوم الاثنين الماضي، كشفت الشرطة الفلبينية عن اعتقال عالم عراقي يبلغ من العمر 64 عاما يدعى طه محمد الجبورى اعترف خلال استجوابه بالمساعدة الفعالة في تطوير ترسانة صواريخ حماس.

وأضاف، أنّ "مصادر مقربة من "حماس" أكدت، أنّ "الجبوري" سمح له عملاء الموساد بالوصول إلى مانيلا، عاصمة الفلبين، من خلال شركات القش الآسيوية التي يقودها الموساد، حيث اعتقلته قوات الشرطة المحلية، التي تتعاون بشكل منتظم مع الموساد الإسرائيلي.

وذكر الموقع نقلاً عن المصادر، أن ضباط الموساد الإسرائيليين شاركوا في تحقيقات الجبوري لعدة أشهر.

وأوضح، أنّ المتحدث باسم الشرطة الفلبينية أكد اعتراف العالم العراقي بانه ينتمي الى حركة حماس، وساعدها في تطوير الصواريخ، بيد ان السبب "الرسمي" لطرده الى بلاده الاصلية العراق هو انتهاء تأشيرة الإقامة.

وأشار إلى،أن هذا ليس أول عالم عربي يشتبه في دعمه لحماس، وقبل عام تقريبا، قتل مهندس الطيران محمد الزواري في عملية نسبت إلى الموساد بعد أن ساعد في بناء قدرات حماس في مجال الطائرات بدون طيار

#حماس #صواريخ #الفلبين’العراق #طه الجبوري

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