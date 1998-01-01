الصين تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل "الأونروا"

نيويورك ـ وكالات -

دعت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وصرح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" بأن عدة مناطق في الشرق الأوسط، خاصة قطاع غزة يعاني من أزمات إنسانية، مشدداً على ضرورة ألا يتخلى المجتمع الدولي عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى الأهمية القصوى لقضية القدس بالنسبة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً تمسك بكين باحترام مشاعر المؤمنين من أي طائفة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية وتفادي التبسيط المفرط للوضع.