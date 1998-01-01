الضابطة الجمركية والاقتصاد تتلفان طن ونصف تمور غير صالحة في الخليل

الخليل / سما /

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني اليوم في محافظة الخليل طن ونصف تمور فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة استخباراتية تفيد بوجد الكمية داخل احدى المخازن ببلدة سعير شرق محافظة الخليل حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان برفقة الاخوة في مديرية الاقتصاد الوطني وضبط الكمية وبالمعاينة والتحري والتدقيق والفحص تبين بأن الكمية غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح كريهه منها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .