جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضابطة الجمركية والاقتصاد تتلفان طن ونصف تمور غير صالحة في الخليل

الخميس 25 يناير 2018 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

 اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني اليوم في محافظة الخليل طن ونصف تمور فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة استخباراتية تفيد بوجد الكمية داخل احدى المخازن ببلدة سعير شرق محافظة الخليل حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان برفقة الاخوة في مديرية الاقتصاد الوطني وضبط الكمية وبالمعاينة والتحري والتدقيق والفحص تبين بأن الكمية غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح كريهه منها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

#الضابطة الجمركية #تمور

أخبار ذات صلة

الحساينة: 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام والوضع عل شفا كارثة محققة

تلوث شواطئ بحر غزة

تلوث 73% من مياه شاطئ قطاع غزة و أربع مناطق صالحة للسباحة

مياه غزة - ارشيف

97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الادمي والمياه المحلاة محليا تبقى ملوثة

نفين - ارشيف

مليون ونصف دينار و17 كيلو ذهب خالص عطوة غير مسبوقة للمغدورة نيفين عواودة

القدس

خطة أميركية لدولة فلسطينية بحدود موقتة على غزة ونصف مساحة الضفة و إغراءات للسلطة لقبولها

مواجهات- ارشيف

الخليل: اصابة فتى برصاص الاحتلال في باب الزاوية

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

الأخبار الرئيسية

داعش -ارشيفية

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

الجبوري- ارشيف

موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

القدس

الرئاسة ترد على ترامب: اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

ترامب نتنياهو عباس

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

الاتصالات الفلسطينية